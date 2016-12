Spoiler

Una cast list diè apparsa su MovieCastingCalls , e potrebbe dare (il condizionale è d’obbligo) un’idea preliminare di quali personaggi vedremo (e quali invece non faranno un’apparizione) nell’atteso cinefumetto dei fratelli Russo.

La lista sembrerebbe confermare la presenza di Captain Marvel, interpretata da Brie Larson. In aggiunta ai protagonisti di Guardiani della Galassia, dovrebbe apparire anche Nebula, interpretata da Karen Gillian. Tra le assenze degne di nota, lo Spider-Man di Tom Holland.

Invitiamo tutti, comunque, a una grande prudenza: queste cast list non sono spesso accurate e possono non rispecchiare con precisione i piani delle case di produzione circa il coinvolgimento dei membri del cast in un progetto che, lo ricordiamo, è ancora in divenire. Dunque, non considerate le informazioni della lista come complete ed esaustive al 100%: capita spesso che i piani cambino in corso d’opera.

Potete visionare la lista a questo link.

Gli Avengers torneranno in due film. Le riprese del primo capitolo, Avengers: Infinity War, inizieranno nella città di Atlanta, in Georgia. L’uscita è prevista per il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019. Nel cinefumetto dei Fratelli Russo assisteremo al debutto di Captain Marvel, in vista del suo film in solitaria nel 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo han

Fonti: CBM, MovieCastingCall