Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Con l’arrivo online dell’announcement trailer di, il film diin uscita nelle sale il prossimo ottobre, la macchina promozionale della pellicola è ufficialmente entrata in moto.

ScreenDaily ha avuto modo di parlare con il regista dello sci-fi e di discutere di alcuni temi come il rating e l’uso degli effetti speciali pratici e al computer.

In merito alla prima questione citata Villeneuve afferma:

Sugli effetti speciali spiega:

Posso contare sulle dita delle mie mani le volte in cui abbiamo impiegato un green screen sul set. La maggior parte del lavoro è fatto davanti alla macchina da presa. Io e Roger Deakins (il leggendario direttore della fotografia, ndr.) abbiamo lavorato davvero duro per farlo in questa maniera. I miei attori non si sono ritrovati a camminare tutto il giorno su un set dipinto di verde. La CGI è uno strumento validissimo per gli sfondi e l’estensione delle ambientazioni, ma quello che circonda gli attori deve essere il più reale possibile.