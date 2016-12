Con gli incassi di mercoledì,supera ufficialmente i 200 milioni di dollari negli USA, e si avvicina ai 400 in tutto il mondo. Questo prima ancora che inizi il weekend di Natale, per il quale si prevedono ottimi risultati per tutti i film in sala.

Ieri il film ha incassato 15 milioni di dollari negli USA, portandosi a 205.2 milioni di dollari, mentre nel resto del mondo ha raccolto 31.2 milioni di dollari, per un totale di 388.1 milioni di dollari in tutto il mondo.

Questa la lista dei territori in cui ha incassato di più finora dopo gli USA (in Cina e Corea del Sud uscirà nei prossimi giorni):

UK $31.7M



Germania $16.4M



Francia $15.0M



Australia $15.0M



Giappone $10.7M

Nel weekend di Natale si prevede che Rogue One rimanga al primo posto negli Stati Uniti. Il Risveglio della Forza, nel secondo weekend, perse quasi il 40% (ma debuttò con una cifra impressionante). Le previsioni al momento parlano di un calo analogo per Rogue One, che quindi potrebbe avvicinarsi ai 95 milioni in tre giorni, arrivando a oltre 320 milioni complessivi entro domenica sera.

Tra le numerose nuove uscite, Sing dovrebbe piazzarsi al secondo posto con più di 40 milioni di dollari, seguito da Passengers e Assassin’s Creed. Vi terremo aggiornati!