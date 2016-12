L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha comunicato quali sono i sette film che rimangono in competizione nella corsa alla nomination nella categoria Makeup and Hairstyling. Di questi, solamente tre verranno candidati.

Qui di seguito i titoli, in ordine alfabetico.

Deadpool

The Dressmaker – Il Diavolo è Tornato

Florence

Ave, Caesare!

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Sabato 7 gennaio, tutti i membri dell’Academy’s Makeup Artists and Hairstylists Branch saranno invitati a visionare 10 minuti di spezzoni da ognuno dei sette film appena citati, e selezioneranno tre finalisti che conquisteranno la nomination all’Oscar nella categoria relativa al trucco e alle acconciature.

Le candidature saranno annunciate il 24 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo il 26 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta sarà trasmessa dalla ABC, e rilanciata in più di 225 Paesi in tutto il mondo.

Quali titoli, secondo voi, meritano di rimanere in gara? Chi ha le migliori possibilità di portare a casa l’ambita statuetta? Fatecelo sapere nei commenti!

Fonte: CS