Spider-Man: Homecoming, Zendaya: “Non posso dire niente, non voglio guai”

È una situazione molto delicata(…). Non posso dire nulla perché non voglio finire nei guai. Sapete, si tratta di Spider-Man. Non voglio essere quel tipo di persona che si mette nei guai da sola. Posso dirvi che sarà molto divertente.

Il cast diha evidentemente ricevuto disposizioni molto precise ed estremamente severe circa le dichiarazioni alla stampa e sui social media. Durante un’apparizione a Good Morning America,ha confermato di non poter dire pressoché nulla né della sua esperienza sul set né nel film in generale. L’attrice e cantante ha partecipato alla diretta per promuovere un nuovo magazine ma, inevitabilmente, parte della conversazione è deviata sul nuovo film dedicato a Peter Parker con protagonista. Zendaya ha immediatamente messo fine alla conversazione, dichiarando:

