TOTJO è un’organizzazione interamente basata sul web e i Jedi sono quasi esclusivamente una community online. Per la procedura, è stata presa in considerazione l’informazione presente sul sito a supporto della richiesta di riconoscimento, il contenuto dei sermoni, la trascrizione dei servizi basati sulla dottrina Jedi e il Credo (mutuato dalle preghiere di San Francesco d’Assisi). La Commissione ha inoltre constatato che TOTJO promuove la meditazione come strumento di connessione con la Forza. Nonostante queste pubblicazioni attingano da preghiere e da testi religiosi, la Commissione non ritiene che i servizi del sito, i sermoni e la promozione della meditazione esprimano un’evidenza tra gli aderenti al culto e le divinità, i principi o le cose di tale culto attraverso adorazione, venerazione, intercessione o attraverso altri riti di natura religiosa. In particolar modo, è significativo che lo Jedismo possa essere adottato come stile di vita proprio in opposizione a una religione.

La Charity Commision del Regno Unito ha rigettato una richiesta mirata a far riconoscere lo Jedismo come religione praticata da un gruppo denominato(d’ora in poi, TOTJO). La Commissione ha deliberato che il culto, ispirato al materiale diffuso dal franchise di(film, libri, videogiochi etc.) non può essere preso sufficientemente sul serio per poter assurgere al ruolo di religione riconosciuta a livello nazionale. Dalle dichiarazioni della Commissione:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CB