Ed eccoci arrivati al terzo e ultimo video unboxing di Natale.

Il video che trovate qua sotto è dedicato alla Yoda Force FX Lightsaber della Hasbro, dettagliatissima riproduzione della Spada Laser appartenuta al celeberrimo Maestro Jedi della saga di Star Wars.

Come noto, la gamma Force FX è quella che è andata a rimpiazzare le apprezzatissime Master Replicas. Attualmente questo ghiotto gadget si trova in vendita su Amazon a un prezzo elevatissimo di 450 euro. Se siete interessati all’acquisto, vi consigliamo di tenere d’occhio le eventuali fluttuazioni del costo. Facendo un esempio pratico, la Lightsaber di Kylo Ren, commercializzata lo scorso dicembre a 250 euro circa, si è attestata ora a una media di 149 euro (anche se per tutta la scorsa settimana ha avuto ribassi continui fino ad arrivare ai 92,50 euro di lunedì mattina!).

Quindi, come si suol dire in questi casi… Occhio alla spesa!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

CORRELATI:

Il cast stellare del film include l’attrice candidata all’Academy Award® Felicity Jones (La Teoria del Tutto), Diego Luna (il film premio Oscar® Milk, Cogan – Killing Them Softly, Ben Mendelsohn (Mississippi Grind, la serie Tv Bloodline), la star di Hong Kong di film d’azione e arti marziali Donnie Yen (Ip Man e Blade II), Jiang Wen (Let the Bullets Fly, Devils on the Doorstep), il premio Oscar® Forest Whitaker (The Butler – Un Maggiordomo alla Casa Bianca, L’Ultimo Re di Scozia), Mads Mikkelsen (Il Sospetto, Casino Royale), Alan Tudyk (L’Ultima Parola – La Vera Storia di Dalton Trumbo, la serie Tv Con Man), la cui performance in Rogue One si avvale della tecnica di performance-capture, e Riz Ahmed (Lo Sciacallo – Nightcrawler, Four Lions).

Allison Shearmur (Hunger Games: La Ragazza di Fuoco, Cenerentola), John Knoll, Simon Emanuel (Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno, Fast & Furious 6) e Jason McGatlin (Le Avventure di Tintin – Il Segreto dell’Unicorno, La Guerra dei Mondi) sono i produttori esecutivi. Kiri Hart e John Swartz (Star Wars: Il Risveglio della Forza) sono i co-produttori.

Rogue One: A Star Wars Story è uscito il 16 dicembre 2016 negli Stati Uniti, il 15 in Italia.

Cosa ne pensate? Parliamo di Rogue One in questo topic del Forum Star Wars.

Vi ricordiamo anche che abbiamo dedicato un intero fansite a Star Wars: BadWars.it.