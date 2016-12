Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Direttamente da Entertainment Weekly ecco una nuova immagine di Wonder Woman!

Lo scatto ritrae l’amazzone in un momento molto preciso della pellicola di Patty Jenkins, quello in cui ruba la leggendaria spada amazzone “God Killer”.

“Questo è il suo momento” ha commentato la regista. “Ha sentito di tutte le terribili cose che fanno gli uomini, ma sa anche che l’umanità ha bisogno di aiuto. Questo è un momento importantissimo perché prende la decisione di provare a essere colei che li salverà“.

Cosa ne pensate? Potete dircelo nei commenti o in questo topic del Forum Supereroi!

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.