Attenzione: possibili spoiler su Avengers: Infinity War

Dopo la diffusione di una possibile (benché non necessariamente definitiva) cast list di Avengers: Infinity War, i responsabili del casting sono alla ricerca di nuovi collaboratori per interpretare ruoli alieni. Ancora non sappiamo, tuttavia, quale tipologia di alieni farà la sua comparsa nell’atteso cinefumetto dei fratelli Russo. I Chitauri, realizzati grazie al motion capture, sono già apparsi in The Avengers di Joss Whedon. Tuttavia, questa nuova tipologia di esseri potrebbe riservare sorprese proprio per via delle richieste peculiari del casting, che includono requisiti precisi: dunque, potrebbe trattarsi (il condizionale è d’obbligo) di una tipologia di ruolo più “fisica” del previsto e meno soggetta a pesanti interventi di post-produzione rispetto a un ruolo interamente realizzato in motion capture. In particolare, per il ruolo si segnala la necessità del body painting. Dal comunicato del casting:

Alieni: cerchiamo uomini e donne, di tutte le etnie, tra i 18 e i 50 anni, alti e slanciati e con fisico atletico. Devono trovarsi a loro agio con il body painting (incluso il volto). Cerchiamo inoltre persone disposte a sottoporsi ad applicazione di trucco prostetico sul volto.

Non resta che attendere eventuali informazioni più dettagliate. Sembra tuttavia certo che nella prossima avventura dei Vendicatori appariranno esseri dai corpi “dipinti” provenienti da altri mondi.

Gli Avengers torneranno in due film. Le riprese del primo capitolo, Avengers: Infinity War, inizieranno nella città di Atlanta, in Georgia. L’uscita è prevista per il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019. Nel cinefumetto dei Fratelli Russo assisteremo al debutto di Captain Marvel, in vista del suo film in solitaria nel 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Fonte: CBM