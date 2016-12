Fin dai tempi del trashissimopassando per le varie incarnazioni natalizie dei personaggi dinei calendari dell’Avvento, il Natale e il mondo (anzi, Galassia) di Star Wars sono sempre andati a braccetto.

Il video proposto un paio di giorni su YouTube da How It Should Have Ended contribuisce a rafforzare ulteriormente questo legame.

Nel supercut che trovate qua sotto, potrete vedere e ascoltare Chewbacca intento a cantare Silent Night (Astro del Ciel). La colonna sonora ideale per le crapule che si prospettano all’orizzonte.