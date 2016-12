Con il 2016 agli sgoccioli è arrivato il momento di tirare le somme su questa annata cinematografica.

Il canale You Tube We Got This Covered ha realizzato un suggestivo video supercut che celebra kolossal e film di tutti i generi usciti nell’anno corrente (negli Stati Uniti).

Quali film secondo voi hanno caratterizzato di più il 2016? Ditecelo nei commenti! Ecco il video: