L’8 aprile 2017 farà il suo debutto nelle sale giapponesi un film in live-action basato su, il mobile game disponibile sia per iOs che per Android dal 2014.

Il film seguirà la storia di Sakumoto (Atsushi Itou), un giovane autore di romanzi con il blocco dello scrittore che decide di trasferirsi in una nuova casa per riuscire a scrivere la sua prossima opera. In quel frangente l’incontro con un gatto stravolgerà completamente la sua vita.

Lo scopo del videogame (gratuito) è quello di raccogliere in vari modi ben 50 gatti da accudire e proteggere.

