Grazie a Entertainment Weekly possiamo dare uno sguardo alle prime immagini e ad uno storyboard di, il nuovo film di(Snowpiercer).

La storia ruota attorno a una giovane ragazza di nome Mija che cerca di salvare il suo migliore amico, un enorme animale timido ed introverso, dalle grinfie di una potente multinazionale. In fuga verso New York i due protagonisti entreranno in contatto con una giovane attivista per i diritte degli animali.

Del cast fanno parte Devon Bostick, Lily Collins, Byun Heebong, Shirley Henderson, Daniel Henshall, Je Moon, Choi Wooshik e Steven Yeun. Alla produzione Bong assieme a Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Lewis Taewan Kim, Doohoo Choi e Woo-sik Seo.

Il film debutterà su Netflix la prossima estate. Ecco tutte le immagini:

FONTE: ComicBook