“JUST DO IT”

La voce di Shia Labeouf risuona ancora nelle menti di molti dopo aver visto il video motivazionale creato dall’attore insieme alla Central Saint Martins Art School.

L’utente di YouTube Adeel Of Steel ha ora deciso di realizzare un ironico video mashup in cui vediamo Labeouf in primis tormentare e in seguito motivare Superman per aiutarlo ad affrontare le sfide viste in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Lo potete vedere qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Batman v Superman: Dawn of Justice – Ultimate Edition è disponibile dal 6 luglio su iTunes (ecco il link) e dal 15 luglio su supporto fisico.

Batman v Superman (Theatrical Edition) è disponibile dal 6 luglio su iTunes e Google Play e dal 15 luglio su supporto fisico.

In questo articolo trovate tutti i dettagli relativi alle varie release home video.

Nel cast di Batman V Superman: Dawn of Justice Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane e Lawrence Fishburne. Ben Affleck interpreta Batman, Gal Gadot è Wonder Woman, Jesse Eisenberg è Lex Luthor, Ray Fisher è Cyborg. Nel cast anche Holly Hunter e Jeremy Irons. Alla sceneggiatura di nuovo David S. Goyer accanto a Snyder e a Chris Terrio. A produrre il film Charles Roven, Deborah Snyder. Il film è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo.

