La 20th Century Fox ha pubblicato in rete il primo trailer italiano di, film basato sulla celebre serie televisiva britannica trasmessa in Inghilterra dal 1992 al 1994 (in Italia è arrivata nel 2003).

Jennifer Saunders e Joanna Lumley interpretano nuovamente Edina “Eddy” Monsoon e Patsay Syone, due ex figlie dei fiori divenute ricche e benestanti dedite al divertimento più sfrenato e al glamour. Nel film le due amiche cercheranno di fuggire dagli occhi indiscreti della società e dei paparazzi dopo un disastroso incidente avvenuto durante una festa mondana. Eddy e Patsy si ritroveranno poi in Costa Azzurra, luogo per super-ricchi dove pianificheranno il loro futuro.

La pellicola, diretta da Mandie Fletcher, è basata su una sceneggiatura della stessa Jennifer Saunders. Nel cast tornano anche Julia Sawalha, Jane Horrocks e June Whitfield.

Absolutely Fabulous approderà nelle nostre sale il 16 febbraio.

Ecco il trailer: