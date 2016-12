Lo special del 1978 non ha granché a che fare con noi. Non ricordo quale network lo trasmise, ma fu una cosa che fecero loro. Li lasciammo fare. Erano… Non ricordo nemmeno chi lo fece. Gli lasciammo usare i personaggi e, probabilmente, non fu la cosa più intelligente da fare, ma si impara anche da quelle esperienze. […] Se avessi tempo e un martello, ne rintraccerei ogni copia e la distruggerei.

Così George Lucas ha parlato più volte dello Star Wars Holiday Special, il famigerato speciale natalizio di Star Wars fatto sparire dalla Lucasfilm, e mai più diffuso (né in TV nè in Home Video) dopo la messa in onda, il 17 novembre 1978 sulla CBS.

Incentrato sulla visita di Chewbacca al suo pianeta natale Kashiyyyk per celebrare “il giorno della vita”, lo speciale venne realizzato dopo l’enorme successo di Guerre Stellari, su proposta della 20th Century Fox. I produttori della saga diedero l’ok per l’utilizzo dei personaggi e del cast originale, e così ecco che nel film compaiono Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Alec Guinness e Peter Mayhew. Lucas ideò la storyline originale (poi rimaneggiata pesantemente dagli sceneggiatori, e allungata da un’ora a due ore), mentre la regia venne affidata a David Acomba, poi sostituito con Steve Binder per “divergenze creative”.

Ogni Natale, noi di BadTaste.it festeggiamo con questo speciale, nonostante i filtri geolocal e la lotta senza quartiere alla pirateria è infatti ancora impossibile cancellare del tutto qualcosa da internet, e fortunatamente il 17 novembre del 1978 qualcuno riuscì a registrare questo Star Wars Holiday Special.

Qui sotto potete gustarvi lo speciale, preceduto da un paio di approfondimenti che abbiamo pubblicato negli ultimi anni a riguardo:





The Star Wars Holiday Special di kryptofreak



Se invece preferite passare questa giornata con qualcosa di più rilassante, vi proponiamo il “ceppo di Natale” di Sauron, lanciato in questi giorni sul canale YouTube della Warner Bros. “Ti vede quando dormi, sa quando sei sveglio,” recita la descrizione del video. “Sauron ti tiene d’occhio durante queste festività”.

Infine, non può mancare il ceppo di Natale di Darth Vader:

Da parte della redazione di BadTaste.it, BadTV.it, BadGames.it e BadComics.it un augurio di buone feste!