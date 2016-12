Sono passati due giorni da quando Carrie Fisher ha avuto un violento attacco di cuore a bordo di un volo intercontinentale diretto a Los Angeles. Noi di BadTaste.it vi abbiamo aggiornato sin dall’inizio sulla situazione , vista la grande apprensione di tutti i fan di Star Wars e dell’attrice.

Oggi è la madre Debbie Reynolds a pubblicare su Facebook un breve aggiornamento:

Mia figlia Carrie Fisher è in condizioni stabili. Nel caso vi fosse qualche cambiamento, la famiglia condividerà le informazioni. A tutti i suoi amici e fan va il nostro ringraziamento per le preghiere e gli auguri.

Dopo alcune ore nel reparto delle emergenze, l’attrice si è stabilizzata e ora rimane in terapia intensiva all’UCLA Medical di Los Angeles, circondata dai suoi cari (tra cui la figlia Billie Lourd) e dal cagnolino Gary Fisher. Nessuno, finora, ha rivelato se abbia ripreso conoscenza. La cosa genera una certa apprensione nei fan, in quanto secondo i presenti l’attrice non avrebbe respirato per una decina di minuti a bordo del volo.

Vi terremo aggiornati!