Nel 2015ha diviso lo schermo conin, un thriller drammatico presentato al Festival di Venezia nella sezione orizzonti che però non è mai arrivato nelle nostre sale (nei cinema americani è uscito il 2 dicembre di quest’anno).

Intervistato di recente da Conan O’Brien, Courtney ha condiviso con il pubblico un curioso avvenimento che lo ha visto protagonista insieme a LaBeouf prima della produzione del film:

È un individuo coinvolgente, come si può immaginare. Ci siamo incontrati in un poligono di tiro per un addestramento militare qui a Los Angeles. Il film però è stato girato a New Orleans… e “Quindi dobbiamo interpretare due migliori amici, dobbiamo conoscerci meglio l’un l’altro”, e io “Sì, certo” – “Passo a prenderti lunedì”, “dove andiamo”, risposi, e lui ” a New Orleans”.

I due in seguito hanno affrontato un viaggio in macchina durato circa 30 ore da Los Angeles a New Orleans fermandosi a dormire a El Paso lungo la strada.

