In attesa dell’apertura di Pandora – The World of Avatar a Walt Disney World e di notizie relative ai sequel di, è stato diffuso in rete un video dedicato ad un’altra iniziativa basata sul kolossal di, ovvero, la mostra itinerante che ha aperto i battenti a Taiwan il 7 dicembre ( qui trovate alcuni dettagli ).

Ecco il video:

FONTE: ComicBook