Come previsto, èa dominare la classifica del weekend di Natale.

L’analisi completa la pubblicheremo domani, con l’uscita delle stime ufficiali degli studios sul weekend lungo (che include Santo Stefano). Pro-boxoffice pubblica le proiezioni dei tre giorni antivigilia – vigilia – Natale, nei quali il film di Gareth Edwards ha incassato circa 67.5 milioni di dollari (che dovrebbero salire a 102 nei quattro giorni), salendo a ben 289 milioni di dollari entro domenica sera.

Seconda posizione per Sing, la migliore delle nuove uscite del weekend, con 33 milioni di dollari e 53 milioni di dollari complessivi, mentre deludono film come Passengers (13.5 milioni di dollari, 20.8 milioni complessivi), Why Him? (10.3 milioni di dollari e una media sotto i tremila) e Assassin’s Creed (9 milioni e 16.4 milioni complessivi, ne è costati più di 120).

Domattina vi aggiorneremo con i dati completi.