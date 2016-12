Se il 2016 è stato l’anno dei Walt Disney Animation Studios, con, il 2017 sarà l’anno della Pixar, con

Quest’ultimo, co-diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, sarà la cosa più vicina a un “musical animato” che la Pixar abbia mai fatto. Incentrato su Miguel (Anthony Gonzalez), un giovane ragazzo che sogna di diventare un musicista professionista come il suo idolo Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt), nonostante il misterioso divieto di suonare musica che vige nella sua famiglia. Miguel intraprenderà un viaggio nella Terra dei Morti accompagnato da un simpatico (quanto potenzialmente inaffidabile) scheletro di nome Hector (Gael García Bernal) alla ricerca del deceduto Ernesto de la Cruz.

Nel pubblicare una nuova immagine del film, EW svela la scena in cui Miguel si trova davanti alla tomba di de la Cruz e decide di provare a suonare la chitarra del musicista, appesa sulla sua tomba. Essendo il Dia de los Muertos (il Giorno dei Morti), Miguel si ritrova nella Terra dei Morti, dove incontrerà i suoi lontani parenti, non proprio contenti del fatto che il loro discendente stia violando il divieto di suonare.

“Il film non è propriamente un musical,” spiega Unkrich, “ma è ambientato in un contesto musicale.” Unkrich parla anche delle polemiche che hanno circondato il film nei primi mesi di sviluppo, quando ancora si intitolava Dia de los Muertos: “Ci hanno aiutato ad assicurarci di aver coinvolto più esperti possibile, e di esserci documentati al massimo per raccontare questa storia nel mondo migliore possibile. È una storia che vogliamo condividere con il mondo, ma per noi è altrettanto importante lo sguardo che avrà la comunità ispanica. Sentiamo questa responsabilità.”

L’uscita di Coco è prevista per il 22 novembre 2017 negli USA.