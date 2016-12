Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Con una dichiarazione pubblicata su StarWars.com , la Lucasfilm ha commentato ufficialmente l’annuncio della morte di

Vi riportiamo la nostra traduzione, e vi ricordiamo che l’attrice tornerà un’ultima in Star Wars: Episodio VIII a dicembre 2017, le cui riprese sono terminate a luglio:

CARRIE FISHER, LA NOSTRA PRINCIPESSA, SE N’È ANDATA

Siamo profondamente dispiaciuti nell’apprendere della morte di Carrie Fisher, che oltre a essere stata sia una attrice e scrittrice celebrata da tutti, è un membro prezioso della famiglia Lucasfilm. Era adorata da tutti quelli che la conoscevano per la sua affettuosa personalità e il suo umorismo deliziosamente tagliente.

“Carrie ha un posto così speciale nel cuore di tutti alla Lucasfilm, che è davvero è difficile pensare a un mondo senza di lei. Per il mondo è stata la Principessa Leila, ma per noi è stata una amica molto speciale. Aveva uno spirito indomito, un umorismo incredibile e un cuore ricco d’amore. Carrie ha definito inoltre l’eroina femminile della nostra epoca oltre una generazione fa. Il suo straordinario ruolo come Principessa Leia è stato fonte di ispirazione per le giovani donne in tutto il mondo, dando loro potere e sicurezza. Ci mancherà tantissimo,” Kathleen Kennedy, Presidente della Lucasfilm.