L’improvvisa dipartita di, scomparsa questa mattina all’età di 60 anni, ha sconvolto non poco il mondo dell’entertainment.

Oltre alla sua eredità artistica, l’attrice lascia in sospeso alcune produzioni, tra cui, ovviamente, il suo lavoro nella saga di Star Wars.

Alcune fonti vicine a Variety e Deadline confermano che la Fisher aveva concluso il suo lavoro per Star Wars: Episodio VIII, il film di Rian Johnson in uscita nelle sale il prossimo anno e attualmente in fase di post-produzione. La Disney e la Lucasfilm molto probabilmente inizieranno a riflettere realmente sul futuro di Leia Organa nel franchise solo prima dell’inizio delle riprese di Episodio IX (previste tra circa un anno), film in cui l’attrice doveva comunque tornare a rivestire i panni dell’iconico personaggio. In Episodio VIII Leia dovrebbe avere più spazio rispetto al capitolo precedente, e tornerà anche la figlia Billie Lourd.

L’attrice era anche coinvolta in alcuni progetti televisivi. È nota per il suo lavoro come doppiatrice ne I Griffin (prestava la voce a Angela, il capo di Peter Griffin) ed era anche parte del cast di Catastrophe, la serie comedy prodotta da Amazon/Channel 4 in cui interpretava il ruolo della madre di Rob Delaney. La rivedremo in un episodio della terza stagione che andrà in onda ad inizio anno.

Secondo IMDB la Fisher avrebbe in seguito dovuto prendere parte a Wonderwell, un film di Vlad Marsavin ambientato nello spietato mondo della moda.

Avremo comunque modo di rivederla al fianco della madre Debbie Reynolds in “Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds”, un documentario che verrà prossimamente presentato al Palm Springs Film Festival per poi essere trasmesso a marzo sulla HBO.

***

Potete vedere il teaser ufficiale di Episodio VIII in questa pagina.

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis.

Nuovi ingressi nel cast saranno Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

L’uscita è fissata per il 15 dicembre 2017.

FONTE: Deadline, Variety