Attenzione: contiene grossi spoiler su Rogue One: A Star Wars Story

Dopo due settimane dall’uscita di Rogue One: A Star Wars Story, la Lucasfilm è intervenuta su una delle questioni più calde che animano il dibattito intorno alla realizzazione del film: l’utilizzo di personaggi in CGI per riportare in vita Peter Cushing nel ruolo di Wilhuff Tarkin e per includere nel finale una giovane Carrie Fisher nei panni della Principessa Leia.

Sulla vicenda sono intervenuti Kiri Hart del Lucasfilm Story Group e John Knoll, supervisore agli effetti visivi del film. Come spiega Hart:

In merito a Tarkin, la sua presenza era fondamentale per la storia. Se non fosse stato nel film, avremmo dovuto spiegare perché.

John Knoll ha inoltre svelato quali opzioni sono state discusse prima di optare per un uso massiccio di CGI:

Abbiamo fatto varie ipotesi, prendendo in considerazione anche l’idea di un Tarkin che appariva tramite ologrammi. Abbiamo anche pensato di trasferire i suoi dialoghi ad altri personaggi. (…) Poi, abbiamo optato per trasformare il look di un attore in quello di un altro, usando il digitale.

Hart è poi intervenuta sulla presenza di una giovane Leia:

È stata una scelta mirata a dare un messaggio di speranza, che è proprio sottolineato dal fatto che tutti vedete chiaramente il suo volto. È il miglior uso possibile di un effetto visivo, utilizzato per incrementare l’esperienza del pubblico in termini emozionali.

Gli eredi di Cushing hanno approvato l’uso delle sembianze dell’attore, morto nel 1994. Knoll ritiene comunque che questo tipo di impiego del digitale debba essere utilizzato con parsimonia:

Richiede un enorme lavoro ed è un processo estremamente costoso. Non riesco a immaginare nessuno che si possa avventurare in questo tipo di faccende in maniera casuale. Non stiamo cercando di lanciare questo tipo di utilizzo del digitale in maniera intensiva. Aveva semplicemente senso farlo per questo film in particolare.

Rogue One: A Star Wars Story è uscito il 16 dicembre 2016 negli Stati Uniti, il 15 in Italia.

