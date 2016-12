Ognuno di noi ha la propria sacrosanta opinione sulla Trilogia di Prequel diarrivata al cinema fra il 1999 e il 2005 e il “dibattito” fra favorevoli e contrari prosegue animatamente – e proseguirà ancora per diverso tempo presumibilmente.

Durante Santo Stefano su Twitter è nata una curiosa discussione in materia dopo che un editor di The Atlantic si è domandato se a qualcuno importerebbe davvero qualcosa se la Disney decidesse di fare i remake di quelle pellicole. Alcuni hanno poi aggiunto considerazioni a base di “i prequel non sono solo dei brutti film, ma delle brutte idee per dei film”.

A un tratto, nel botta&risposta, si è inserito in difesa delle pellicole il regista di Star Wars 8 Rian Johnson:

“Ehi, pssst! Avvocato del diavolo: i prequel sono un film per ragazzi lungo più di 7 ore che raccontano come la paura della perdita trasformi delle brave persone in fascisti.”