Quando vi abbiamo spiegato come, secondo(@Breznican) di Entertainment Weekly, ci sia una ragione ben precisa al mancato annuncio dello spin-off su Obi-Wan Kenobi (maggiori dettagli in questo articolo ), abbiamo anche citato un retroscena relativo al capitolo antologico che doveva essere diretto da, quello su. Alla Star Wars Celebration dello scorso anno doveva essere mostrato un brevissimo teaser reel che però all’ultimo minuto è stato “chiuso in cassaforte” dopo il “divorzio” fra il regista e lo studio.

Ebbene, se quanto riportato da My Entertainment World (via Star Wars News) corrisponde a realtà, il progetto potrebbe essere rientrato in carreggiata. All’elenco di produzioni proposte dal sito, si è aggiunto anche il film sul celeberrimo cacciatore di taglie mandaloriano, le cui riprese dovrebbero partire a Pinewood in data da destinarsi.

Terremo d’occhio l’evolversi della faccenda con estremo interesse…