La Sony ha diffuso un nuovo poster di, l’ultimo capitolo della saga con protagonista Kate Beckinsale.

Nei panni di Selene tornerà Kate Beckinsale, affiancata da Theo James (Divergent), che riprenderà la parte avuta in Underworld: Awakening.

A dirigere la pellicola Anna Foerster, qua al suo debutto alla regia di un lungometraggio dopo aver lavorato come direttrice della fotografia per Roland Emmerich in blockbuster quali L’Alba del Giorno Dopo e White House Down. Il film è basato su uno script di Cory Goodman (Priset, The Last Witch Hunter).

L’uscita italiana della pellicola, fissata inizialmente al 26 gennaio, è stata posticipata al 30 marzo.