Inizialmenteaveva commentato la morte disui propri social limitandosi a un comprensibilissimo “Senza parole” accompagnato da una sua foto d’epoca in bianco e nero in cui compariva di fianco alla sua sorella gemella cinematografica.

Qualche ora dopo, ha articolato meglio i suoi pensieri:

Non è mai semplice perdere un vitale, insostituibile membro della famiglia, ma in questo caso è decisamente straziante. Carrie era letteralmente unica e apparteneva a tutti noi, che ci piacesse o meno. Era la NOSTRA Principessa, dannazione, e l’attrice che la interpretava sfumava in una donna meravigliosa, fieramente indipendente e ferocemente divertente, nonché capace di agire che è riuscita a toglierci il fiato a livello collettivo. Determinata e tenace, ma con una vulnerabilità che ti portava a tifare per lei e desiderare che avesse successo e fosse felice. Ha avuto una parte fondamentale nella mia vita professionale e personale e entrambi questi lati sarebbero stati molto più vuoti. Sono estremamente grato per le risate, la saggezza, la dolcezza e anche per le impertinenti stronzate auto-indulgenti che la mia gemella dello spazio mi ha elargito nel corso degli anni.

Grazie Carrie.

Ti voglio bene,

MH