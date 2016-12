a diffondere via Twitter una nuova immagine a colori di, ultimo film dedicato a Wolverine, diretto da. Inoltre, secondo TrailerTrack, un nuovo trailer potrebbe arrivare intorno al 16 gennaio. Indiscrezione comunque da prendere con le pinze, perché non ci sono ancora conferme ufficiali.

Next #Logan trailer – word from Fox Showcase events (via @splatterwelt) is w/c Jan 16. Will post on site when trailer is IN THE PIPELINE. pic.twitter.com/cswDLPQrAc

— TrailerTrack (@trailertrack) 26 dicembre 2016