Spider-Man: Homecoming, il fumettista Brian Michael Bendis fiducioso sul nuovo film di Spidey

Un paio di anni fa Kevin Feige mi disse che il nuovo film di Spider-Man sarebbe stato lusinghiero nei conforti del mio lavoro [..] Non ho ancora visto il film ma in base a quello visto nel primo trailer e in base a ciò che le persone conoscono del mio lavoro penso di poter affermare che è questa la direzione in cui un film di Spider-Man dovrebbe andare. Le mie dita, ed anche tutto il resto del mio corpo, si incrociano nella speranza che il film sia un successo creativo. Sono molto, molto, molto eccitato a riguardo.

Intervistato da ComicBook.com (conosciuto anche con le pseudonimo di BMB), fumettista dei Marvel Comics conosciuto per opere come Ultimate Spider-Man e Daredevil, ha espresso una sincera fiducia nei confronti del nuovo cinecomic dedicato all’Uomo Ragno, ovvero, film in uscita a luglio nelle sale:

