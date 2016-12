Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

L’idea di un reboot di Tomb Raider è divenuta interessante quando Alicia Wikander è stata ingaggiata nel ruolo di Lara Croft, ma l’attenzione sul film è salita ulteriormente quando è stato annunciato che tu avresti interpretato l’antagonista principale. Che rapporto hai con la storia di Tomb Raider?

Sono emozionantissimo all’idea di farne parte! E sono un grande fan di Alicia e del regista. (…) La struttura di questa storia è incredibilmente solida e interessante. È divertente e ti trasporta davvero all’interno di un avventuroso viaggio. E il personaggio che interpreto è confuso, arrabbiato e disperato. Non vedo l’ora di lavorarci su, non sto davvero più nella pelle.

Quando ti sei imbattuto nel progetto di Tomb Raider ti sei convinto subito a partecipare dopo aver letto lo script o hai voluto prima parlare con Roar Uthaug?

Ho visto The Wave di Roar l’anno scorso e sì, volevo incontrarlo. (…). Ma essenzialmente è stato per via dello script. Tutto, per me, comincia sempre con la storia e non riuscivo a credere di stare leggendo qualcosa di simile. Dunque è stata una combinazione di fattori. Capisco perché Alicia abbia firmato immediatamente, occasioni simili non capitano tutti i giorni. Per il resto, non c’è che da dare il massimo prima di andare avanti e dedicarsi a un altro progetto. È un bel modo di vivere, e sono molto grato di poter essere una piccola parte di questa vita.