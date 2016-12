Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È approdata in rete la seconda clip italiana di, il nuovo cartoon della Illumination Entertainment, lo studio responsabile dei successi di Minions e Cattivissimo Me.

Il cast vocale originale del film vede nomi di primo piano quali il premio Oscar Matthew McConaughey, il premio Oscar Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly e Leslie Jones.

Sing è scritto e diretto da Garth Jennings (Son of Rambow, Guida Galattica per Autostoppisti).

Ecco la clip:

A seguire la sinossi e alcune note di produzione:

Cast originale: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Beck Bennett, Nick Offerman, Jennifer Saunders, Garth Jennings,

Peter Serafinowicz, Leslie Jones, Jay Pharoah. Scritto e diretto da: Garth Jennings

Prodotto da: Chris Meledandri, Janet Healy

Illumination ha incantato il pubblico di tutto il mondo grazie ad amati successi come Cattivissimo Me, Lorax – Il guardiano della foresta, Cattivissimo Me 2 e Minions, ad oggi il secondo film d’animazione con i maggiori incassi nella storia del cinema. In seguito all’uscita di Pets – Vita da animali nell’autunno del 2016, Illumination presenterà Sing dal 4 Gennaio 2017.

Grazie a personaggi in cui è facile immedesimarsi, al cuore e all’umorismo, la prima collaborazione tra lo sceneggiatore e regista, Garth Jennings (Son of Rambow, Guida galattica per autostoppisti), e il fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri, segna il sesto film completamente animato prodotto dello studio.

I premi Oscar® Matthew McConaughey e Reese Witherspoon sono i protagonisti nella versione originale del film, insieme a Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton e alla cantautrice candidata ai premi Grammy, Tori Kelly.

Ambientato in un mondo come il nostro, ma abitato interamente da animali, Sing racconta la storia di Buster Moon (McConaughey), un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia. Buster è un eterno—alcuni potrebbero addirittura definirlo delirante—ottimista che ama il teatro più di qualsiasi altra cosa e che farà il possibile per salvaguardarlo. Di fronte allo sgretolamento della ambizione della sua vita, Buster ha un’ultima occasione di ripristinare il suo gioiello in declino al suo antico splendore, producendo la più grande competizione canora al mondo.

Saranno cinque i concorrenti ad emergere: Mike (MacFarlane), un topo tanto bravo a canticchiare quanto ad imbrogliare; Meena (Kelly), una timida elefantina adolescente con un enorme caso di ansia da palcoscenico; Rosita (Witherspoon), una madre sovraccarica che si fa in quattro per occuparsi di una cucciolata di venticinque maialini; Johnny (Egerton), un giovane gorilla che sta cercando di allontanarsi dai reati della sua famiglia di delinquenti; e Ash (Johansson), una porcospina punk-rock che ha difficoltà a liberarsi di un fidanzato arrogante e a diventare solista.

Ogni animale si presenta all’ingresso del teatro di Buster convinto che questa sarà l’occasione per cambiare il corso della propria vita. E aiutando ogni concorrente a prepararsi ad affrontare il gran finale, Buster si renderà conto che forse il teatro non è l’unica cosa che ha bisogno di essere salvata.

Con oltre 65 canzoni di successo, Sing è prodotto da Meledandri e Janet Healy, sua collaboratrice di lunga data. Insieme hanno prodotto tutti i film di Illumination sin dagli inizi dello studio. Distribuito da Universal Pictures, Sing arriva al cinema dal 4 Gennaio 2017.