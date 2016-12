Sono un fan della Marvel, ma non sono cresciuto con i fumetti. Non ho iniziato a interessarmene in maniera concreta se non 15 anni fa, quando ho iniziato a lavorare sulle graphic novel. È successo a Parigi, dove questo tipo di industria è più avanti rispetto a noi. Ma non avevo realizzato che non puoi prenderti certe libertà con alcuni personaggi e con i loro tratti fondamentali, perché sono ciò che sono. Rispondono a tipi ben precisi e delineati: questo è il tipo che fa questo genere di cose, da quest’altro ci si aspetta questo, e via dicendo. Sono bidimensionali per una ragione: sono funzionali allo scopo che hanno. Dunque, stavo cercando di espandere l’universo Marvel in una direzione verso la quale non sarebbe dovuto andare.