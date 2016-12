Videa ha diffuso online il primo trailer italiano di, dramma diretto da(La Ragazza del Dipinto) con protagonisti(Selma – La Strada per la Libertà) e(L’Amore Bugiardo – Gone Girl).

La pellicola segue la vera storia di Seretse Khama (Oyelowo), membro di una famiglia reale di un ex colonia inglese in Sud Africa che divenne il primo presidente del Botswana. Tuttavia venne immischiato in una spinosa polemica quando nel 1949 sposò una donna bianca (Pike).

Il film approderà nelle nostre sale il 2 febbraio. Ecco il trailer:

Di seguito la descrizione ufficiale del progetto: