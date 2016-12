È ancoraa mantenersi stabilmente in testa alla classifica italiana giovedì. Il film d’animazione Disney è ufficialmente il re del Natale, e incassa altri 712mila euro, portandosi a un totale di 6.1 milioni di euro.

Seconda posizione per Rogue One: a Star Wars Story, che incassa 385mila euro e si porta a otto milioni complessivi. Terzo posto per Miss Peregrine, con 300mila euro e 4.4v milioni complessivi, mentre al quarto posto Poveri ma Ricchi raccoglie 220mila euro per un totale di 4.8 milioni di euro. Chiude la top-five Lion, con 165mila euro e 1.3 milioni complessivi.

Vi ricordiamo che oggi usciranno film come Passengers e Il GGG, mentre dopodomani sarà il turno di Mister Felicità.