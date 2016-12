Ci ho lavorato parecchio. Dura circa 10 ore, che ve ne pare? Forse ci tirerò fuori tre film, o magari quattro, dunque sarà davvero una saga. Potrei farli per la TV o anche farli uscire ogni sei mesi, come se fosse un unico grande western.

L’ultimo film diretto daè stato, 13 anni fa. La star e regista premio Oscar per, tuttavia, non ha alcuna intenzione di lasciare la regia e sta lavorando all’ambizioso progetto di un western della durata di ben 10 ore, non ancora in produzione, da suddividere in vari capitoli. Come ha spiegato a Variety:

Costner ha inoltre accennato ad altri progetti confermando di avere tutta l’intenzione di tornare a dirigere altri film:

C’è anche un altro Western che ho scritto con altre persone. Vorrei passare la seconda parte della mia carriera continuando a dirigere. Ho sempre lasciato vari film a registi che reputavo più adatti, ma ho molte voci nella testa, specialmente da parte della mia famiglia, che dicono “Dirigi i film dei quali ti innamori”. Quindi credo proprio che lo farò!

Non resta che rimanere in attesa di nuovi dettagli. Vi terremo aggiornati!

