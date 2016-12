Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In una recente live-chat su Facebook sulla pagina della CNN è tornata nuovamente a parlare di un sequel di, la commedia del 2004 diventata un cult con il passare degli anni.

Seppur un sequel del film esista già (diretto da Melanie Mayron e uscito nel 2011), la Lohan ha espresso il forte desiderio di rivedere la vecchia squadra al completo per un nuovo film della serie:

Ho cercato di spingere per vedere realizzato Mean Girls 2. Ma non è nelle mie mani. So che Tina Fey, Lorne Michaels e tutti i ragazzi della Paramount sono molto occupati. Continuerò comunque ad insistere fino a che non verrà fatto.