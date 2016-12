In rete è approdato il primo trailer di, il nuovo film condiretto da

Il film, basato sull’articolo di Benoit Denizet-Lewis “My Friend Ex-Gay” pubblicato sul The New York Times, segue la controversa storia di Michael Glatze, un ex-attivista gay che rinuncia pubblicamente alla sua omosessualità per diventare un pastore cristiano in lotta contro i diritti della comunità LGBT.

Del cast fanno parte anche Emma Roberts, Zachary Quinto e Charlie Carver.

La pellicola arriverà nelle sale americane e in VOD il 27 gennaio. Ecco il trailer:

FONTE: TheFilmStage