Nel ricordaresu Facebook , Oscar Isaac (Poe Dameron) potrebbe aver pubblicato una immagine dal set di, l’ultimo film della saga nella quale vedremo l’attrice recentemente scomparsa a soli 60 anni

Nella didascalia, Isaac scrive:

Non aveva pazienza per fingere o perdersi in convenevoli. Vedeva attraverso le cose, da una angolazione diversa, con la cruda saggezza che ottieni imparando le lezioni più dure. E, ragazzi, quanto mi faceva ridere. Mi mancherai tantissimo, Carrie.

L’immagine ritrae Carrie Fisher e Mark Hamill in quello che potrebbe essere il backlot dei Pinewood Studios. I due non hanno condiviso scene nel Risveglio della Forza, e sembra assai improbabile che la foto risalga alle riprese di quel film. Molto più verosimilmente si tratta di una immagine scattata nei mesi scorsi, quando la Fisher e Hamill venivano spesso fotografati insieme. Non sappiamo ancora se rivedremo i gemelli Skywalker finalmente riuniti sullo schermo (anche se la cosa è molto probabile), detto questo mentre nella foto Hamill indossa la tunica utilizzata anche in altre occasioni per celare agli occhi dei paparazzi il proprio costume, l’idea è che la Fisher indossi effettivamente abito e gioielli che rivedremo nel film. I fan online speculano già che, trattandosi di abiti scuri, i due stessero girando scene del possibile funerale di Han Solo.

Potete vedere il teaser ufficiale di Episodio VIII in questa pagina.

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis.

Nuovi ingressi nel cast saranno Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

