Dopo avervi fatto leggere la Top 5 dei trailer più visti sulle pagine di BadTaste.it nel corso del 2016, al sottoscritto tocca (come ogni anno) la compilazione di quella dedicata ai 10 migliori blockbuster arrivati nei cinema durante i 12 mesi appena trascorsi.

Come vedrete, ci saranno anche delle pellicole dal budget non necessariamente elevatissimo e magari dagli incassi tutt’altro che soddisfacenti, quindi è meglio se circostanzio un secondo. Nell’operare la mia selezione ho scelto film che – in cortissimi discorsi – non sono etichettabili come “indie” o da circuito festivaliero. Di queste, e di molte altre, avremo modo di discutere nei prossimi giorni grazie agli articoli di Gabriele Niola e Francesco Alò.

Io, come sempre, vesto i panni dell’uomo della strada.

All’appello, sempre secondo tradizione, sono presenti pure i tre lungometraggi che, a mio giudizio, si distinguono dalla massa come le peggiori, più fallimentari proposte delle major hollywoodiane arrivate nelle sale fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre del medesimo anno.