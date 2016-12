In rete è approdato un nuovo trailer giapponese di, la versione di 90 minuti del nuovo documentario dinarrato da(qui trovate la recensione il nostro commento dell’opera direttamente dalla Mostra del Cinema ).

L’opera, ancora senza data di uscita nelle nostre sale, approderà nei cinema giapponesi a marzo. Ecco il trailer:

Il film, descritto come il progetto più ambizioso di Malick, è uscito il 7 ottobre in IMAX in una versione di 45 minuti narrata da Brad Pitt (Voyage Of Time: The IMAX Experience) e in una da 90 minuti in 35mm narrata da Cate Blanchett intitolata “Voyage of Time: Life’s Journey”.

Il documentario è la celebrazione della Terra, una dedicata alla vita dalla nascita dell’universo fino al suo collasso finale.

