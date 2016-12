Non è un mistero: il 2016 è stato sotto vari punti di vista un anno terribile.

Moltissime personalità del mondo dello spettacolo ci hanno lasciato, e molti avvenimenti hanno scosso in qualche modo la nostra quotidianità.

Per sdrammatizzare questi 365 giorni non particolarmente tranquilli il canale You Tube “Friend Dog Studios” ha deciso di trasformare questo anno in un vero e proprio film dell’orrore attraverso un breve trailer.

Ecco 2016: The Movie:

FONTE: Polygon.com