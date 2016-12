Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Mi piace Guardiani della Galassia ma come idea mi pareva qualcosa del tipo “Ok, ha avuto un grande successo, ora abbiamo spazio per una parte colorita da affidare a un nome di grido”. (…) La Torre Nera era scritto bene, mi piaceva il regista e il suo approccio al film, e potevo essere il creatore del personaggio dell’Uomo in Nero, dare vita alla mia versione del personaggio del libro di King. Abbiamo girato il primo. È un thriller fantastico che si svolge in un universo alternativo (…) e non c’è un’arma come una spada laser o cose simili, ma una pistola! Mi sono divertito molto a dare vita al mio personaggio, un po’ come se fossi il diavolo in un momento di svago, contento di far venire a galla tutte le ipocrisie degli esseri umani.