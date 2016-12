L’ultima classifica dell’anno ad arrivare è quella di IMDB : il più importante database cinematografico ha stilato la top ten del 2016, e alcuni sono davvero inaspettati.

Questo perché la lista non è qualitativa: si tratta di una classifica basata sulla popolarità dei film tra gli utenti di IMDB. In testa a tutti c’è nientemeno che Suicide Squad, un film che ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti e soprattutto è stato atteso con molto hype (il che, unito al cast stellare, avrà senza dubbio aumentato il numero di lettori che hanno cercato la scheda sul database). Tra gli altri film molto popolari troviamo i più ovvi Captain America: Civil War e Deadpool, e i meno scontati Ghostbusters, Warcraft, I Magnifici Sette, The Legend of Tarzan. I primi due devono la loro popolarità soprattutto alla curiosità degli utenti del sito prima dell’uscita (sappiamo che poi si sono rivelati dei flop negli USA, meno all’estero). La popolarità degli altri due sulle pagine di IMDB è un po’ meno spiegabile.

Ecco la top ten:

1. Suicide Squad

2. Captain America: Civil War

3. Batman v Superman: Dawn of Justice

4. Deadpool

5. X-Men: Apocalypse

6. The Jungle Book

7. The Magnificent Seven

8. Ghostbusters

9. Warcraft

10. The Legend of Tarzan

Ecco invece la classifica dei 15 film con il rating più alto nel 2016. Si tratta dei voti assegnati dagli utenti del sito, nella classifica figurano anche pellicole da festival come La La Land, Moonlight, Manchester by the Sera, Arrival, Hacksaw Ridge, Animali Notturni:

1. La La Land 8.9

2. Moonlight 8.7

3. Hacksaw Ridge 8.5

4. Manchester by the Sea 8.5

5. Arrival 8.3

6. Rogue One: A Star Wars Story 8.3

7. Zootopia 8.1

8. Moana 8.1

9. Deadpool 8.1

10. Kubo and the Two Strings 8.0

11. Captain America: Civil War 8.0

12. Captain Fantastic 8.0

13. Nocturnal Animals 7.9

14. The Edge of Seventeen 7.9

15. Doctor Strange 7.9

