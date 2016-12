Il 2016 si chiude con la scomparsa di una vera e propria leggenda dell’animazione., artista cinese/americano riconosciuto come scenografo del capolavoro Disney Bambi (1942), si è spento ieri alla veneranda età di 106 anni.

Nato in Cina a Guangzhou, Wong emigrò all’età di 9 anni con la sua famiglia nella Bay Area, dove successivamente frequentò la scuola d’arte e, nel 1938, iniziò a lavorare nel campo dell’animazione come assistente responsabile delle interpolazioni. Venuto a sapere che Walt Disney stava lavorando a Bambi, realizzò alcuni quadri di un cervo nella foresta e li mostrò all’art director Tom Codrick. Disney rimase molto colpito dalle atmosfere dei suoi lavori, e li utilizzò come ispirazione per i fondali del film: “La sceneggiatura diceva: ‘mattina presto: il cervo va a pascolare’. Io cercavo di creare l’atmosfera di quel pascolo, la nebbiolina, e così via. Erano schizzi tonali. I miei quadri sono sempre stati molto poetici, è una influenza cinese. Nell’arte cinese, il poeta è un pittore e il pittore è un poeta. L’oggetto non deve essere riprodotto con realismo fotografico, come nell’arte occidentale. Un quadro deve restituire una sensazione, una emozione”.

A Wong venne offerta l’opportunità di lavorare alle atmosfere dell’intero film, realizzando quadri che ne dettassero il tono. Inizialmente riconosciuto solo come pittore dei fondali, Wong ottenne un credito da scenografo sul film solo molti anni più tardi.

Il suo impiego nel campo dell’animazione durò tuttavia poco: nel 1941, decise di non partecipare allo sciopero che colpì la Disney e rimase a lavorare (nonostante venisse pagato molto poco), tuttavia un anno prima dell’uscita di Bambi venne licenziato. Nella sua lunga carriera lavorò anche a film come Gioventù Bruciata, Berretti Verdi, Il Mucchio Selvaggio.

Nel 2001 venne nominato Disney Legend, e nel 2013 i suoi lavori vennero esposti nel Walt Disney Family Museum.

Potete vedere il trailer di un documentario dedicato a Tyrus Wong diretto da Pamela Tom:

Fonte: CartoonBrew