9News Australia ha avuto modo di intervistare Beck, che ha potuto parlare della specificità del film di Wan e, dunque, della necessità di portare sul grande schermo scene acrobatiche del tutto peculiari. Come dichiarato dallo stunt coordinator:

Sarà pieno di sequenze in acqua. Dunque, cavarsela alla grande con l’acqua sarà assolutamente fondamentale.

Potete vedere il team acrobatico di Beck al lavoro a questo link.

Il film di James Wan uscirà il 5 ottobre 2018. Momoa interpreterà il re di Atlantide come in Batman V Superman: Dawn of Justice e in Justice League, mentre Amber Heard sarà Mera.

Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941.

Fonti: 9News, Batman-News