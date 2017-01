Con 420mila eurosi piazza in testa alla classifica italiana di San Silvestro. Il film d’animazione sale così a 7.2 milioni di euro.

Risale al secondo posto Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, con 289mila euro e un totale di 576mila euro in due giorni. Terza posizione per Passengers, con 265mila euro e un totale di 700mila euro, mentre al quarto posto Poveri ma Ricchi incassa 225mila euro e sale a 5.2 milioni di euro. Quinta posizione per Miss Peregrine, che incassa 181mila euro e sale a 4.8 milioni complessivi. Al sesto posto Lion raccoglie 171mila euro e sale a 1.7 milioni complessivi, stesso risultato per Rogue One: a Star Wars Story che al settimo posto incassa 171mila euro e sale a 8.4 milioni di euro.

Chiudono la top-ten Florence (169mila euro, 1.6 milioni complessivi), Fuga da Reuma Park (146mila euro, 2.6 milioni complessivi) e Natale a Londra (111mila euro, 3.7 milioni complessivi).