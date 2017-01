Anche dopo la sonora smentita da parte die dicirca la possibilità di un cammeo diin Borys Kit dell’Hollywood Reporter continua a ritenere plausibile l’ipotesi che, in futuro, i due supereroi possano incontrarsi.

Se appare certo che il Mercenario Chiacchierone non farà alcuna apparizione nell’ultimo film dedicato a Wolverine, alcune speculazioni, rilanciate da uno degli ultimi tweet di Kit, non escludono la possibilità che Wolverine possa apparire in un cammeo (o in altro modo) in Deadpool 2. Sappiamo tuttavia che Hugh Jackman ha spesso dichiarato che Logan segnerà la sua ultima interpretazione del celebre mutante. E sappiamo che lo stesso Ryan Reynolds ha sottolineato come i due personaggi siano al centro di film dai toni molto diversi. Dunque, si tratta di speculazioni da prendere con estrema prudenza.

Non resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati sia in merito alle speculazioni su Deadpool 2 sia sulla generica possibilità che i due supereroi, in qualche modo, possano incrociare le loro strade in futuro.

Qui di seguito il tweet di Kit, che conferma l’assenza di Reynolds dal film di Mangold ma che invita a non escludere la possibilità che i due supereroi possano incrociarsi, in futuro, in altro modo:

Re: Deadpool in LOGAN – my sources say def no way he’s in the movie. BUT…don’t rule out something ELSE involving Deadpool & Wolvie. — Borys Kit (@Borys_Kit) 29 dicembre 2016

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Con la sua nuova abilità di guarire rapidamente e un pungente senso dell’umorismo, Deadpool andrà a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita.

