Uno dei film più attesi del 2017 è senza dubbio, atteso spin-off dicon protagonista il Crociato di Gotham.

Per inaugurare il nuovo anno, la Warner Bros. ha diffuso un breve quanto divertente spot del film con gli auguri di buon anno da parte di Bruce Wayne, che da vero e proprio “Grande Gatsby” (la citazione è evidentissima) si trasforma in Batman, per la gioia del piccolo Robin. Potete vedere il video qui sotto!

Dai creatori di The LEGO Movie arriva una nuova storia a mattoncini per la regia di Chris McKay (la serie tv “Robot Chicken”) con le voci, nella versione originale di: Will Arnett (Jonah Hex, The LEGO Movie), Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim vs The World), Rosario Dawson (Alexander, Grindhouse, “Sin City”), Zach Galifianakis (La serie “Una notte da leoni”, Parto col folle, Candidato a Sorpresa).