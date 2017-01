In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di parlare del target che ha avuto in mente durante le riprese dicon. In particolar modo, il regista ha sottolineato la sua volontà produrre una sorta di “culmine” della vicenda di Wolverine, che coincidesse con l’ultima interpretazione di Jackman del celebre mutante.

Come dichiarato da Mangold:

Logan è il tentativo di portare a termine l’eccezionale performance di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. L’ambizione è stata quella di provare a fare un film “adulto” sul personaggio, un film per un pubblico più avanti con gli anni. Non è il tentativo di fare un film che soddisfi tutti allo stesso modo. Abbiamo provato a fare qualcosa che avesse vita propria perché questa vicenda è un dramma per adulti, che include anche molta azione.

Qui di seguito l’intervista al regista:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

Della trama del film ancora non sappiamo nulla, anche se gira voce che potrebbe essere ispirato alla celebre storyline Old Man Logan. Sappiamo però che sarà l’ultimo film con Hugh Jackman nei panni di Wolverine e che sarà vietato ai minori.

Scritto da David James Kelly, Logan uscirà il 3 marzo 2017.

Fonte: CBM